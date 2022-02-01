Шпионы "поймали" новый электрический кроссовер SsangYong без камуфляжа

Автомобиль имеет грубый дизайн и большой клиренс.

Тестовый автомобиль SsangYong J 100 постепенно показывает свой дизайн. Корейским шпионам удалось подловить автомобиль почти без камуфляжа.

Глядя на снимки, становится ясно, что машина очень похожа на прошлогодние скетчи. Об этом сообщает издание Autohome.

Дизайнеры сохранили необычную дверцу багажника с отсеком для запаски, капот с брутальными ручками а также переднюю фальшь решетку, которую похоже позаимствовали у компании Jeep. Также нужно обратить внимание на бамперы, они большие, массивные и имеют бутафорские накладки.

https://daily-motor.ru

Эксперты уверены, что автомобиль получит аккумулятор фирмы BYD. А базой для модели будет платформа, разработанная совместно с китайским производителем. SsangYong J 100 станет первым электромобилем компании, не имеющим аналога на традиционном топливе.

Новинка получила немалый дорожный просвет, но большие выступы на бамперах понемногу его съедают, поэтому отправиться на нем в настоящий офроуд выйдет вряд ли. Но не торопитесь грустить, под эти цели компания приготовила специальную модель – X200, именно она и пристроена к бездорожью.

В планах компании перевести всю линейку автомобилей SsangYong на электротягу, но это будет происходить постепенно. Такие идеи принесла новая команда руководства, которая должна вывести автопроизводителя из кризиса.

Напомним, SsangYong собирается вывести на рынок новый кроссовер: показаны первые изображения.