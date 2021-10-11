Шпионы заметили на испытаниях обновленную популярную модель Skoda: что о ней известно сейчас

Шпионы заметили на испытаниях обновленную популярную модель Skoda: что о ней известно сейчас

Автомобиль разделит платформу и линейку двигателей с будущим Volkswagen Passat.

На испытаниях было замечено новое поколение Skoda Superb, которое должно выйти на рынок в 2023 году.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль тестируют в Альпах. Судя по профилю, он носит кузов Superb Combi текущего поколения с камуфляжем на передней и задней частях. Он также оснащен светодиодными фонарями и обновленным бампером с вертикальными боковыми отверстиями.

Новая Superb стала значительно выше и ярче на вид. Сзади можно увидеть две выхлопные трубы, скрытые под задним бампером, намекающие на версию с ДВС.

carscoops.com

Модель должна разделить ассортимент двигателей с Volkswagen Passat (B9) следующего поколения, который также может выйти в 2023 году. Машины будут базироваться на растянутой версии платформы MQB, и предлагаться в плагин-гибридных вариантах с электрической дальностью хода до 100 км.

Также линейку дополнят дизель 2.0 TDI, который будет доступен с передним и полным приводом, бензиновый двигатель 2.0 TSI и мягкий гибрид 1.5 eTSI.

Нынешнее третье поколение Superb вышло еще в 2015 году и получило обновление в 2019 году. Оно включало внедрение кроссовера в стиле Scout и плагин-гибрида Superb iV. Между 2001 и 2019 годами Skoda продала более 1 280 600 единиц Superb в форме седана и Combi.

Полностью замаскированные производственные прототипы нового поколения должны начать появляться в начале 2022 года. Дизайнеры бренда будут применять эволюционный подход в плане экстерьера, сохраняя изящный, но навязчивый вид своего флагмана.

Ранее сообщалось, что Skoda анонсировала выход новой модели.

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