Собака в авто / © Associated Press

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Милая картина — собака, которая радостно выглядывает из окна автомобиля, развевая ушами на ветру. Однако это, казалось бы, невинное поведение может дорого стоить водителям в Великобритании.

Об этом сообщило издание Express.

Позволяя домашним животным свободно передвигаться в салоне во время движения, владельцы авто рискуют получить огромный штраф — до 5000 фунтов стерлингов.

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Согласно правилам дорожного движения, животные должны быть надежно зафиксированы во время поездки, чтобы не мешать водителю и не подвергать опасности всех в салоне. Если нарушение обнаружат, сначала это может стоить 1000 фунтов, но в случае судебного разбирательства сумма возрастает до 5000. Также водитель рискует получить до 9 штрафных баллов, что для новичков может означать автоматическую потерю удостоверения.

«Находясь в транспортном средстве, убедитесь, что собаки или другие животные должным образом закреплены, чтобы они не могли отвлекать вас во время управления автомобилем или травмировать вас или себя, если вы резко остановитесь. Ремни безопасности, переноска для домашних животных, клетка для собак или защитная решетка для собак — это способы содержания животных в автомобилях», — говорится в британском законодательстве.

Страховые компании также внимательно следят за соблюдением этого правила. Большинство полисов в Великобритании позволяют перевозить домашних животных, но при условии их надлежащей фиксации. Если во время урегулирования страхового случая будет обнаружено, что животное не было закреплено, это может привести к аннулированию полиса. В таком случае водитель будет считаться незастрахованным на момент инцидента, что влечет за собой дополнительные юридические проблемы.

Также стоит отметить, что размещение животного на заднем сиденье уменьшает риск отвлечения внимания водителя и обеспечивает дополнительную безопасность для самого питомца.

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