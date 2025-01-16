Штраф 5000 грн за вождение в куртке: где за это наказывают водителей

В некоторых странах водители, управляющие автомобилем в зимней одежде, могут быть оштрафованы из-за потенциальной опасности для безопасности на дороге. Проблемы возникают тогда, когда водителю становится слишком жарко.

В Украине водители зимой обычно не беспокоятся о том, чтобы снимать верхнюю одежду перед поездкой. Однако в Великобритании такая привычка может обернуться существенным штрафом.

Об этом пишет издание "Твоя машина".

Хотя вождение в куртке или пальто само по себе в Британии не запрещено, проблемы возникают тогда, когда водителю становится слишком жарко.

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Сначала, садясь в холодное авто, водитель в верхней одежде может чувствовать комфорт. Но впоследствии, когда система обогрева повысит температуру в салоне, многие пытаются снять куртку прямо во время движения. Если это происходит на глазах британского полицейского, водитель рискует получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около 5100 грн).

Причина в том, что британские ПДД обязывают водителей всегда держать обе руки на руле. Очевидно, что снять верхнюю одежду, не отпуская руль, невозможно. Поэтому такие действия рассматриваются как нарушение правил безопасности.

Чтобы избежать наказания, единственный правильный выход – остановиться на обочине, выключить двигатель и снять куртку в спокойных условиях.

К слову, в Польше повысят штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Украинцев там могут лишать водительских прав в случае нарушения ПДД.

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