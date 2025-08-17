Штраф и год без прав: какие напитки водителям стоит избегать перед поездкой

Алкотестер / © iStock

Водители часто ошибочно думают, что напитки без спирта можно употреблять перед поездкой без ограничений. Однако полиция напоминает: даже «безалкогольные» продукты иногда способны повлиять на результаты алкотестера и стать причиной штрафов или потери водительского удостоверения.

Больше всего внимания заслуживает безалкогольное пиво. Несмотря на отметку «0,0%» на этикетке, в нем остается небольшой процент спирта — обычно 0,05-0,1%. Одна банка редко вызывает проблемы, но если выпить несколько сразу, алкотестер может зафиксировать положительный результат. Влияние зависит от индивидуальных особенностей организма и точности прибора.

Не менее внимательными следует быть любителям кваса, кефира, ряженки и других ферментированных напитков и продуктов: процесс брожения образует характерный запах, который иногда воспринимается как алкогольный. Кофе и энергетики не содержат спирта, но из-за высокого содержания кофеина и таурина могут сперва стимулировать нервную систему, а уже через 20-30 минут вызвать резкое снижение энергии, замедление реакций и сонливость, что тоже опасно за рулем.

Специалисты советуют во время длительных поездок обязательно делать перерывы, пить воду и ограничивать потребление безалкогольных пивных и ферментированных напитков. За нарушение правил управления в состоянии опьянения, предусмотренных статьей 130 КУоАП, штраф составляет 17 000 гривен и лишение водительских прав на год. При повторном нарушении штраф возрастает до 34 000 гривен, а водительское удостоверение могут аннулировать на три года.

Следует помнить, что даже безалкогольные напитки не всегда безопасны за рулем, поэтому лучше планировать поездки осторожно и внимательно следить за собственным состоянием.

