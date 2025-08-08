Штраф или смерть: как цены на нарушения изменяют поведение водителей

Штрафы

Высокие штрафы — меньше аварий. Это доказывает исследования аналитиков компании carVertical, проанализировавших ситуацию в 23 европейских странах. В скандинавских странах, где размеры штрафов значительно превышают среднеевропейские, уровень повреждений транспортных средств оказался самым низким.

Об этом пишет truckfocus.pl.

Финляндия, Дания и Швеция демонстрируют эффективность жестких мер. В Дании, например, превышение скорости на 15 км/ч карается штрафом в 402 евро — это около 10% средней зарплаты. В Финляндии сумма штрафа зависит от дохода нарушителя. Один из примеров — миллионер, получивший штраф в 121 тысячу евро за превышение скорости на 30 км/ч.

В странах Центральной и Восточной Европы, где штрафы значительно ниже, повреждения автомобилей встречаются чаще. В Латвии и Словакии штрафы за незначительное превышение составляют около 40 евро, и более половины автомобилей в этих странах имеют следы повреждений.

Несмотря на то, что размер штрафа имеет значение, эксперты отмечают и важность водительской культуры. В Германии, Испании и Великобритании штрафы не сверхвысокие, однако уровень повреждений техники также остается низким. Это свидетельствует об ответственном отношении водителей к соблюдению правил.

Эксперт рынка carVertical Матас Бузелис отмечает: «Водители, превышающие скорость, должны понимать не только финансовые последствия, но и угрозу жизни».

По его словам, только комплексный подход — суровые наказания и сознательное вождение — позволит снизить аварийность на дорогах.

Напомним, правительство Украины предлагает увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и усложняет эффективное исполнение решений.