Штраф в более 3 тысячи гривен за езду с пустым баком: где водителям запрещено игнорировать заправку

Водитель за рулем / © pixabay.com

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Неожиданно закончился бензин на трассе? В Украине подобная ситуация может быть признана форс-мажором, но в Германии законодатели рассматривают это как водительскую безответственность. Если ваш автомобиль остановился на автобане из-за пустого бака, будьте готовы заплатить штраф в размере 70 евро (примерно 3100 гривен).

Об этом сообщает SUV News.

Почему это нарушение?

Немецкие власти считают, что движение по скоростным магистралям требует тщательной подготовки. Проверка уровня горючего перед поездкой — такая же обязанность водителя, как исправность тормозов или работающих фар. Если бензин заканчивается на автобане, автомобиль превращается в потенциальную угрозу другим участникам движения, создавая риск аварийной ситуации.

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Какие еще последствия?

Кроме штрафа водитель может понести дополнительные расходы. Если автомобиль создаст препятствие движению и потребуется эвакуация, услуги буксировки обойдутся в несколько сотен евро. Более того, если из-за остановки произойдет ДТП, водитель будет признан виновным и, возможно, столкнется с еще более серьезными санкциями.

Как избежать штрафа?

Главное правило — следить за уровнем топлива и заправляться заранее. В Германии на автобанах заправочные станции расположены довольно часто, но рассчитывать на удачу не стоит. Кроме того, рекомендуется всегда держать в машине запас топлива в канистре (разрешенный объем — до 10 литров).

В итоге, хоть ситуация с внезапным окончанием бензина может показаться случайной, в Германии к ней относятся строго. Водитель обязан планировать поездку, чтобы не создавать угрозы безопасности на дорогах. Поэтому лучше не рисковать и вовремя заправляться — это избавит от штрафов и неприятностей.

Напомним, в Украине водителям запрещено благодарить «аварийкой»: за это можно получить штраф.