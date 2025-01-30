Штрафы за глоток воды за рулем: кому из водителей они угрожают

Полицейские могут выписать штраф даже если заметит вас с бутылкой воды за рулем.

Даже глоток воды может стоить водителям на Кипре штрафа в 85 евро (около 3700 грн).

Об этом сообщило издание Твоя Машина.

Власти Кипра строго запрещают есть или пить во время управления автомобилем. Правила объясняют это повышением безопасности на дорогах, ведь любой посторонний предмет в руках отвлекает водителя и снижает внимание.

Если вы проголодались или почувствовали жажду во время поездки на Кипре, следует остановиться в разрешенном месте, прежде чем что-то выпить или перекусить.

Для украинских водителей это может стать неожиданностью. Поэтому во время поездок за границу всегда стоит изучать местные правила дорожного движения, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Ранее мы писали без какого-либо документа водителя могут оштрафовать на 17 тыс. грн.

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