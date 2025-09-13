Штраф за неисправные габариты: когда водитель может отделаться только предупреждением

Полицейские штрафуют за неисправные габариты / Иллюстративный фото / © Закарпаття онлайн

Штраф за неисправные габаритные огни один из самых распространенных в практике полицейских. В темное время суток автомобиль, у которого не работают габариты, сразу заметен в потоке, а для фиксации нарушения достаточно видео с регистратора служебного авто.

О том, всегда ли полицейские должны штрафовать водителя за неработающие габариты, пишет UaMotors.

Закон ясно предусматривает ответственность за такое нарушение. Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП, за управление транспортным средством с неисправными габаритными огнями в темное время суток налагается штраф в размере 340 гривен. Повторное нарушение в течение года грозит водителю лишением права управления сроком от трех до шести месяцев (ч. 4 ст. 121 КУоАП).

Когда виноват, а когда нет

Правила дорожного движения обязывают водителя проверять техническое состояние автомобиля перед выездом, в том числе и работу всех световых приборов (п. 2.3.а ПДД). Однако существует юридическая дилемма: водитель физически не может контролировать работу задних габаритов во время движения. Постоянные остановки для проверки также нереальны. Этим нюансом часто пользуются полицейские, когда выписывают штраф, хотя правонарушения может не быть.

Важно учитывать, что административное правонарушение предполагает наличие умысла. Это означает, что водитель должен понимать, что он управляет автомобилем с неисправными огнями. Если же неисправность возникла уже во время движения, это изменяет ситуацию.

Согласно п. 31.5 ПДД, в таком случае водитель обязан принять меры по устранению проблемы, а если это невозможно, то должен двигаться кратчайшим путем к месту стоянки или ремонту.

Как действовать, если лампочка перегорела в пути

Конечно, в большинстве случаев перегорание лампочки происходит спонтанно и не является водительским умыслом. В такой ситуации ключевым является осознание водителем факта неисправности и его дальнейших действий. Если водитель знает о неисправности, но продолжает движение сознательно нарушая правила, то штраф будет законным. Если же водитель только что заметил неисправность и уже начал движение в ближайшую СТО или место стоянки, это может стать аргументом в его пользу. Водитель может предоставить суду доказательства, что он не собирался нарушать правила, а неисправность возникла неожиданно.

Однако на практике доказать это полицейскому на месте бывает сложно. Потому водителям советуют иметь при себе запасные лампочки и инструменты для их замены. Это позволит быстро устранить неисправность и избежать штрафа. Если же это невозможно, то при разговоре с инспектором следует четко объяснить, что вы направляетесь к месту ремонта согласно ПДД.

Всегда фиксируйте обстоятельства

В случае остановки и составления протокола, водителю следует зафиксировать обстоятельства видео. Если полицейский все-таки выписал штраф, его можно обжаловать в суде. Важно указать в протоколе, что неисправность возникла в пути и что вы не имели умысла. Наличие сознательных свидетелей, которые могут подтвердить, что огни работали в начале поездки, также может оказаться полезным.

В общем, хотя ПДД требуют от водителей поддержки автомобиля в исправном состоянии, они также учитывают обстоятельства непредвиденных поломок. Знание своих прав и обязанностей, предусмотренных законодательством, поможет оградить себя от необоснованных штрафов.

Напомним, автоэксперты назвали четыре худшие привычки в пробках, которые могут стать причиной поломок и серьезных штрафов. Худшая из них — агрессивное вождение с рывками во время старта, резким торможением и попыткой «выиграть» несколько метров в плотном потоке машин.