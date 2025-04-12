Штраф за невключенную "аварийку": когда полиция не имеет права наказывать водителей

Штраф за не включенную "аварийку" можно обжаловать / © Pixabay

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Стражи порядка останавливают авто и выписывают штраф за отсутствие аварийной сигнализации, хотя водители утверждают, что их остановили без причин.

Обязан ли водитель включить «аварийку» и являются ли такие штрафы законными, говорится в статье « Uamotors «.

В разделе «Предупреждающие сигналы» ПДД есть пункт 9.9.б, который определяет, что аварийную световую сигнализацию следует включать при остановке транспортного средства по требованию полицейского.

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Согласно этому пункту, водитель обязан включить аварийную сигнализацию при остановке автомобиля сотрудниками полиции. Однако это обязанность, а не право водителя.

В статье отмечают, что полицейские внимательно следят за выполнением этого правила, поэтому и часто налагают штрафы для выполнения плановых показателей в работе.

Согласно ч.2 ст. 122 КУоАП, нарушение правил пользования предупредительными сигналами или внешними осветительными приборами при начале движения или изменении направления движения предусматривает штраф в размере 510 грн.

«Однако эта норма не предусматривает ответственности за нарушение при остановке автомобиля по требованию полицейского», — отмечает автор статьи.

Анализ ч. 2 ст. 122 КУоАП показывает, что штраф за невключенную аварийку предусмотрен только при начале движения или смене направления, а не при остановке автомобиля. Поскольку остановка авто полицией не является изменением направления движения, такие штрафы незаконны.

В случае невключения аварийки при остановке это может рассматриваться только как нарушение ст. 125 КУоАП, предусматривающий только предупреждение без штрафов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что владельцы авто из США рискуют получить штраф или потерять права из-за несоответствия определенных стандартов.

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