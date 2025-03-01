Штраф за превышение скорости: когда полиция не имеет права его выписывать

Автодорожные камеры фиксируют нарушения и определяют водителя по номеру автомобиля.
Штрафы за превышение скорости в Украине налагаются с помощью двух основных методов: автоматических камер и портативных приборов TruCAM, используемых в сочетании с камерами автоматической фиксации. Однако в некоторых случаях штраф может быть неправомерным и водители имеют право его обжаловать.
Об этом пишет " Автопилот".
Случаи, когда штраф можно обжаловать
В работе камер, фиксирующих нарушение и определяющих водителя по номеру автомобиля, возможны технические погрешности, в частности некорректная фиксация скорости из-за неблагоприятных погодных условий, ошибка в распознавании номерного знака или нарушение требований установки камеры.
Ручные радары также могут давать неточные результаты, если их использовать в ненадлежащих условиях.
Также полицейские не имеют права применять радар из-за сильного дождя, тумана или снега, если расстояние между устройством и машиной менее 15 м или более 61 м.
Полицейские не имеют права применять радар, когда измерение производится на неровной поверхности или под углом. В таких случаях штраф может быть обжалован.
Как обжаловать штраф за превышение скорости
"Если водитель уверен, что штраф был наложен незаконно, он имеет право проверить данные постановления, обратиться в полицию для получения видеозаписи или фотофиксации нарушения, а также подать жалобу в суд", — говорится в издании.
В то же время там отмечают, что это требует времени, в случае нарушения процедуры высокие шансы на отмену наказания.
Напомним, TruCAM станет больше на дорогах Украины. Ранее речь шла о списке мест, где будут измерять скорость.
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