Штраф за пьяную езду не будут применяться к некоторым категориям водителей: кого это касается

Юристы объяснили, почему штрафы за езду на электросамокатах часто отменяются.

В Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения карается лишением прав до 10 лет, но исключение для некоторых водителей, которым такие санкции не применяются.

Об этом пишет ТВОЯ МАШИНА.

Юристы отмечают, что полиция часто пытается штрафовать водителей электроскутеров и электросамокатов за езду в нетрезвом состоянии, утверждая, что у них нет прав и регистрации. Однако когда люди оспаривают эти штрафы в суде, такие решения часто отменяются.

Сообщается, что инспекторы часто забывают или игнорируют, что электрические транспортные средства мощностью до 3 кВт не нуждаются в регистрации в МВД, поэтому на них не распространяются требования, как для автомобилей.

В результате, когда дело попадает в суд, водителей за нетрезвую езду оправдывают, а штрафы отменяют, потому что они неправомерны. Однако следует помнить, что езда в нетрезвом состоянии на самокате или велосипеде также небезопасна как для вас, так и для других.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителям грозят штрафы до 600 тысяч гривен. Больше об этом читайте в новости.

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