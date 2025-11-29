Штраф за выключенный ближний свет днем: юристы объяснили, почему он незаконный

Ближний свет

В Украине действует правило: вне города днем должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет. За нарушение патрульной часто выписывают штраф 510 гривен. Но, как говорят юристы, большинство таких постановлений не имеют законных оснований.

Об этом пишет издание «Новости Ю».

Адвокат из Киева Андрей Кулик объясняет: полиция обычно ссылается на статью 122 Кодекса об админнарушениях. Она касается использования внешних осветительных или сигнальных приборов во время начала движения или его смены.

«Речь идет об указателях поворота, а не о ближнем свете, который нужно держать включенным днем за пределами населенного пункта», — говорит он.

То есть формально действия водителей не подпадают под статью. Правильная норма — статья 125 КУоАП, где речь идет о «других нарушениях правил дорожного движения». Она предполагает только устное замечание. Следовательно, любой штраф за выключенный свет днем на трассе не имеет юридической силы.

Кулик советует обжаловать такие постановления. Для этого достаточно подать заявление в суд с копией протокола.

«Если патрульные неправильно квалифицировали нарушения, суд отменит штраф», — добавляет юрист.

Подобные случаи в последнее время участились. На форумах водители пишут, что полицейские часто трактуют ПДД произвольно, надеясь, что большинство не захочет судиться за несколько сотен гривен. Но практика показывает, что подающие иск выиграют.

Совет водителям

Если вас остановили из-за якобы выключенного света, вежливо попросите полицейского объяснить, какую именно норму закона он применяет.

Убедитесь, что в постановлении указана статья 122. Если да — это ошибка, и ее можно обжаловать.

Не уплачивайте штраф сразу. Подайте жалобу в суд в течение 10 дней после получения постановления.

Что говорят ПДД

По информации, пункт 9.8 ПДД действительно требует включать ближний свет днем вне населенных пунктов. Но ответственность за нарушение этой нормы прямо не определена. Поэтому штрафы по таким протоколам не согласовываются с действующим законодательством.

Напомним, в Украине готовят новую реформу для водителей: введут тотальный технический контроль транспорта.