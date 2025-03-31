Штраф за зимние шины в Украине: что нужно знать водителям

Автомобильная шина / © Pixabay

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С наступлением теплой погоды автомобилистам рекомендуют менять зимние шины на летние. Это важно не только для сохранения ресурса покрышек, но и для безопасности движения, ведь у зимней резины в жару хуже сцепление с дорогой. В Украине пока нет штрафов за использование зимних шин в теплое время года, однако это может измениться.

Об этом пишет «Автотема».

Могут ли оштрафовать за зимнюю резину летом?

Специалисты Бесплатной правовой помощи объяснили, что действующее законодательство не предусматривает ответственности за использование несезонных шин. В Правилах дорожного движения нет четко определенных дат или требований по смене резины в зависимости от сезона.

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В то же время, существуют технические нормы по состоянию покрышек. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД и статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, шины должны отвечать следующим критериям:

минимальная допустимая глубина протектора;

отсутствие видимых повреждений.

Если протектор стерт до критического уровня, водителю может грозить штраф от 340 до 680 грн.

Новый законопроект: появятся ли штрафы за зимние шины летом?

20 февраля 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11029, предусматривающий штраф в размере 1700 грн за использование шин не по сезону.

В случае повторного нарушения штрафы могут возрасти до 3400 — 8500 грн или даже привести к лишению водительских прав сроком от трех месяцев до полугода.

Законопроект еще не принят, поэтому штрафы за использование зимней резины летом (и наоборот) пока отсутствуют. Однако, учитывая европейскую практику, где такие нормы уже действуют, принятие документа является лишь вопросом времени.

Как в Европе штрафуют за зимнюю резину летом?

Во многих европейских странах действуют четкие правила сезонной смены шин. К примеру, в Германии водитель, использующий зимнюю резину летом, может получить штраф, а в Швеции и Норвегии запрещено ездить на шипованных зимних шинах после определенной даты.

Украинским водителям следует заранее подготовиться к возможному принятию закона и позаботиться о соответствующих шинах, чтобы избежать проблем в будущем.

К слову, ранее объяснялось о том, когда пора заменить шины: пять признаков критического износа.