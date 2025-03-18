Штрафуют ли в Украине за зимнюю резину весной: о чем на самом деле идет речь в ПДД

Водители могут получить наказание за резину, что не соответствует техническим нормам.

По правилам, минимальная допустимая глубина протектора шин авто должна составлять не менее: 1,6 мм для легковых автомобилей; 2,0 мм для грузовиков; 2,0мм для автобусов.

Об этом говорится в правилах дорожного движения Украины, напоминает сайт "Эксперт".

Если на вашем автомобиле не установлены всесезонные шины, следует внимательно следить за температурой и погодой. Это позволит вовремя произвести их замену на летние.

В правилах дорожного движения, а именно в приложении 7 к ПДД, рекомендуется использовать зимние шины в период с 1 ноября по 31 марта. Итак, начиная с 1 апреля, их можно официально заменять пожилыми.

Зимняя резина в теплое время года: какова опасность

Эксплуатировать зимние шины весной и летом не только создает угрозу безопасности на дороге, но и экономически невыгодна.

Почему нужно менять зимнюю резину летом

чтобы продлить тормозной путь;

для ухудшения управляемости и курсовой стойкости автомобиля;

из-за быстрого износа протектора;

из-за повышенного потребления горючего или заряда батареи.

Когда менять зимние шины на авто

Как говорится в пояснении к ПДД, зимние шины предназначены для эксплуатации при температуре не выше +7 °C. Поэтому, если среднесуточная температура в течение недели стабильно держится на уровне +5 °C, пора переходить на летнюю резину.

Штраф за зимние шины весной и летом

В Украине не штрафуют за использование зимних шин в летний период, но водители могут получить наказание за резину, не соответствующую техническим нормам. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 20-40 не облагаемых налогом минимумов, а при повторном случае возможно даже лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Напомним, и о замене масла в авто. Эксперты объяснили, почему нельзя ориентироваться только на пробег.

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