Штрафы до 1700 гривен: водителям напомнили о "самых дорогих" парковочных местах

Без последствий остановиться в месте, где запрещена парковка, водитель может не более чем на 5 минут.

Правила парковки автомобилей в Украине ужесточились. Теперь водителям, которые оставляют свои автомобили в запрещенных местах, грозят штрафы до 1700 грн и даже эвакуация машины на штрафплощадку.

Об этом сообщает Motor Media Review.

Издание предупреждает, что строже всего будут наказывать тех, кто паркуется на тротуарах, пешеходных переходах и местах для людей с инвалидностью.

"Остановка и стоянка регулируются ПДД, где остановкой считается короткое прекращение движения (до 5 минут) для высадки пассажиров или погрузки груза. Если транспортное средство остается без движения дольше этого времени – это уже стоянка", – говорится в материале.

Где запрещено парковать автомобиль

Водителям напомнили, что правилами определен перечень мест, где запрещено парковаться:

места, обозначенные знаками "стоянка запрещена";

тротуары, если для пешеходов остается проход менее 2 метров;

опасные повороты;

подъемы;

трамвайные пути;

мосты;

туннели;

остановки общественного транспорта и ближе 30 м от них;

пешеходные переходы и расстояние менее чем в 10 м от них;

выезды и проезды;

ближе чем за 50 м до железнодорожного переезда;

газоны.

Размер штрафов за неправильную парковку

Размер штрафа за нарушение правил парковки дифференцирован и зависит от места. Например:

340 грн – нарушение общих правил стоянки;

680 грн – создание препятствия для движения;

1020-1700 грн – парковка на месте для лиц с инвалидностью;

340-510 грн – стоянка автомобилей с ДВС на местах для электромобилей.

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Штраф также могут выписать за попытку бесплатно воспользоваться платной стоянкой. Если автомобиль будет стоять на платном паркоместе более 10 минут без оплаты, водителю будет грозить штраф в размере 20-кратной стоимости часа парковки.

Если вы оказались среди нарушителей правил парковки, следует помнить, что срок уплаты штрафа также влияет на его размер. Если оплата производится не позднее 10 дней после нарушения, водитель платит только 50% суммы штрафа. Если же государство не получит деньги в течение месяца, сумма штрафа удваивается.

А водителей, которые попытаются проигнорировать штрафы, теперь ожидают неприятные сюрпризы. Неуплаченные штрафы являются основанием для блокирования банковских счетов, ареста имущества, отчислений из зарплаты, запрета на выезд за границу и даже принудительной эвакуации автомобиля на штрафплощадку.

Напомним, специалисты объяснили, почему опасно ездить с пустым баком. Чтобы избежать многих проблем, водителям советуют всегда держать уровень горючего выше четверти бака и планировать заправку своего авто заранее.

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