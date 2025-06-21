Штрафы на АЗС: за что водители могут потерять права или заплатить до 10 тысяч

АЗС / © Pixabay

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Полиция напоминает украинским водителям о ряде правил, которые следует соблюдать на территории автозаправочных станций. Их нарушение может не только привести к штрафам, но и, в некоторых случаях, обернуться временным лишением водительских прав.

Об этом пишет «Автотема».

В частности, строго запрещено курить на АЗС — это несет риск возгорания и предусматривает штраф от 51 до 170 гривен.

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Другая распространенная ошибка — заправка автомобиля при включенном двигателе. Такое действие увеличивает вероятность пожара, поэтому карается штрафом.

Также на расстоянии до 15 метров от заправочной колонки запрещено производить ремонт автомобиля. Нарушение этого правила может повлечь за собой административную ответственность.

Самые серьезные последствия — для водителей, которые, забыв о безопасности, выезжают с территории АЗС со шлангом, который находится в топливном баке. Такой инцидент часто приводит к повреждению оборудования, из-за чего водителю придется компенсировать убытки — от 5 000 до 10 000 гривен в зависимости от политики заправки.

Напомним, заправка авто сразу по прибытии бензовоза может нанести серьезный ущерб двигателю. Эксперты предупреждают: в настоящее время повышается риск попадания в бак осадка, грязи и примесей, оседающих на дне резервуаров.

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