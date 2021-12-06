Штрафы по новому: что запланировали чиновники для украинских водителей

Штрафные баллы, повышение штрафов и публичные копы, чиновники предложили обновление законодательства.

Первое, что ждет водителей – это штрафные баллы. В МВД хотят отнимать их за нарушение ПДД, соответствующий закон должен появиться уже к концу этого года. Из самых популярных нарушений, за которые будут забирать баллы – это непристегнутый ремень безопасности и проезд полосой общественного транспорта.

Если нарушитель будет игнорировать предупреждение, тогда за нарушения будут снимать не только баллы, но и могут забрать водительское удостоверение с последующим экзаменом на знание ПДД. Об этом узнали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Еще одна инициатива – это альтернатива камерам. Правоохранители хотят измерять среднюю скорость на аварийных участках. Так говорят – и результат будет лучше и можно сэкономить на закупках оборудования.

Это позволит не ставить много камер на дорогах, а оставить только две – на въезде и выезде из магистрали. После чего алгоритм с легкостью вычислит не была ли превышена средняя разрешенная скорость.

За езду после того, как изъяли удостоверения, предлагают теперь сажать за решетку. Стандартная схема – вот так останавливать людей и штрафовать – к сожалению, не сработала. Как показала практика – повышение штрафа за езду после изъятия водительского удостоверения в 40 раз, с 510 гривен до 20 тысяч – совсем не решило проблему.

Самая резонансная идея – превратить всех граждан в копов, а телефоны в сертифицированные приборы фиксации нарушений. Так каждый, кто снял незаконную езду, например проезд на красное – может отправить вот это видео правоохранителям и оно станет основанием для штрафа. Таким образом – на улицах будут миллионы камер и миллионы глаз, которые следят за нарушителями ПДД.

Сейчас большинство из озвученных новаций — только идеи, которые тихо зреют где-то в темных коридорах министерства внутренних дел. Однако очевидно — в случае необходимости они уже в считанные дни могут стать законопроектами. Так что на всякий случай – готовьтесь!

Новые штрафы: что на этот раз придумали чиновники и могут ли все это претворить в жизнь

Предлагаю обратить внимание на то, что таможенники начали ловить и штрафовать владельцев еще одного вида "евроблей".