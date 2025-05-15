Штрафы за неправильную установку шин: сколько взимают с водителей в Украине

Полицейские напомнили о штрафах / © Pixabay

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Из-за массовой замены резины летней в Украине образуются большие очереди в шиномонтажных мастерских. Иногда мастера устанавливают направленные шины наспех и не по инструкции.

Об этом говорится в материале autotheme со ссылкой на патрульные рекомендации.

Полицейский отметил, что производители снимают с себя ответственность при возникновении сложных ситуаций, если шины с направленным рисунком протектора были установлены неправильно.

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«И здесь вина ложится на водителя», — говорит полицейский.

Он отмечает, что патрульные на дорогах регулярно проверяют состояние шин во время дорожных рейдов.

«В частности, не только визуальное обозрение, но и проверку соответствия установленной резины сезона», — добавляет он.

Штрафы за шины: сколько уплатят водители

Так что за использование несоответствующего времени года и за шины с изношенным протектором предусмотрен штраф 20-40 не облагаемых налогом минимумов, то есть — 340-680 грн.

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Однако многие водители не знают, что неправильная установка покрышек также может повлечь за собой аналогичное наказание.

«Эксплуатация автомобиля с неправильно установленными направленными шинами значительно ухудшает управляемость на мокрой дороге. Автомобиль начинает скользить по воде при меньших скоростях, чем при правильной установке колес, что может привести к аварийным ситуациям. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит не только от качества шин, но и их правильного использования. Поэтому перед началом сезона стоит уделить внимание этому вопросу и убедиться, что все колеса установлены в соответствии с рекомендациями производителя», — добавляют на шиноманшаже.

Напомним и о наказании водителей за алкоголь в припаркованном автомобиле. Хотя сам факт распития спиртного в припаркованной машине не наказывается по закону.

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