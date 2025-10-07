- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 1 мин
Штрафы за незаконный тюнинг авто в Украине — что запрещено и какие изменения наказываются
Изменения фар, аккумуляторов или тонировка стекол могут обернуться штрафом.
Украинские автомобилисты все чаще прибегают к тюнингу своих транспортных средств. Однако не все изменения являются безопасными или законными.
Об этом сообщило издание Inkorr и «Экономические новости».
Самые распространенные нарушения касаются фар и аккумуляторов. Установка слишком ярких ламп или батарей меньшей мощности, чем предусмотрено производителем, может привести к штрафам. Эксперты советуют перед любыми изменениями консультироваться с официальным сервисом или представительством марки.
В Украине четко определены правила тонировки стекол: лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые — не менее 70%. Любое зеркальное покрытие или чрезмерное затемнение фар и фонарей считается нарушением, ведь уменьшает обзорность и повышает риск аварий.
Проверять уровень светопроницаемости имеют право только полицейские с использованием сертифицированных приборов.
За первое нарушение, связанное с незаконным тюнингом, предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Повторное в течение года наказывается штрафом от 850 до 1700 гривен, а в отдельных случаях может привести к временному лишению водительских прав или административному аресту.
Напомним, золотые ковры из опавших листьев на дорогах скрывают серьезную опасность для водителей. Мокрые листья на асфальте существенно снижает сцепление шин с дорожным покрытием и повышает риск аварии.