Тонировка стекла / © Freepik

Реклама

Украинские автомобилисты все чаще прибегают к тюнингу своих транспортных средств. Однако не все изменения являются безопасными или законными.

Об этом сообщило издание Inkorr и «Экономические новости».

Самые распространенные нарушения касаются фар и аккумуляторов. Установка слишком ярких ламп или батарей меньшей мощности, чем предусмотрено производителем, может привести к штрафам. Эксперты советуют перед любыми изменениями консультироваться с официальным сервисом или представительством марки.

Реклама

В Украине четко определены правила тонировки стекол: лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые — не менее 70%. Любое зеркальное покрытие или чрезмерное затемнение фар и фонарей считается нарушением, ведь уменьшает обзорность и повышает риск аварий.

Проверять уровень светопроницаемости имеют право только полицейские с использованием сертифицированных приборов.

За первое нарушение, связанное с незаконным тюнингом, предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Повторное в течение года наказывается штрафом от 850 до 1700 гривен, а в отдельных случаях может привести к временному лишению водительских прав или административному аресту.

Напомним, золотые ковры из опавших листьев на дорогах скрывают серьезную опасность для водителей. Мокрые листья на асфальте существенно снижает сцепление шин с дорожным покрытием и повышает риск аварии.