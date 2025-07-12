Штрафы за ПДД: как одна ошибка может стоить вам авто и банковского счета

Автомобиль / © Pixabay

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Неуплата штрафов за нарушение ПДД в Украине — это не просто формальность. В некоторых случаях он может иметь серьезные юридические последствия — вплоть до ареста имущества.

Об этом пишет mAuto.

Чаще всего штрафы поступают после фиксации нарушений дорожными камерами. Сообщения появляются в приложении «Дія», в электронном кабинете водителя или поступают по почте.

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«Просрочка уплаты штрафа влечет автоматическое удвоение его суммы. Если же долг не погашается, дело передают исполнительной службе», — объясняют эксперты.

На этом этапе возможен арест банковских счетов, а иногда даже самого автомобиля. Узнать об этом водитель может совсем неожиданно — например, при попытке продать машину или провести финансовую операцию.

Можно ли обжаловать штраф:

Если штраф вынесен автоматически на основе записи с камеры, у водителя есть шанс обжаловать постановление в суде. Ведь полиция присылает ее владельцу авто, не выясняя, кто был за рулем.

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Это противоречит принципу личной ответственности, и суды нередко становятся на сторону водителей, если нет конкретных доказательств вины этого лица.

«Если за рулем был кто-то другой, и это можно подтвердить — есть шансы выиграть дело в суде», — добавляют юристы.

Напомним, МВД Украины напоминает: если в автомобиле нет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки — водителю грозит не только штраф, но и лишение прав или даже административный арест. Полиция ужесточила ежедневные проверки.