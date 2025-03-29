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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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58
Время на прочтение
1 мин

Штрафы за скорость в дождь: почему их можно обжаловать

Если вы выписали штраф за скорость во время дождя – он может быть недействительным.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Штрафы в Украине

Штрафы за скорость

Украинские водители все чаще получают штрафы за превышение скорости, но часть из них оказывается незаконной из-за погоды.

Об этом сообщило издание uamotors.

Как выяснилось, лазерные устройства TruCam, которые используют патрульные, не могут точно измерять скорость на больших расстояниях во время дождя, снега или тумана.

По закону, в таких условиях полиция обязана переводить радары в специальный режим «Плохая погода», ограничивающий дальность фиксации 15–61 метрами. Однако иногда полицейские фиксируют нарушения на 100–150 метрах, что противоречит инструкциям.

Такие штрафы легко обжаловать в суде. Для этого необходимо обратить внимание на погодные условия при фиксации нарушения, а также расстояние до объекта и настройку радара.

Ранее мы сообщали, почему водители автомобилей из США в Украине получают штрафы.

Дата публикации
Количество просмотров
58
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