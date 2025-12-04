Штрафы за скрытые номера в Украине: сколько придется заплатить водителям

Штраф / © УНИАН

В Украине водителям грозит административная ответственность за какие-либо нарушения, связанные с номерными знаками.

Об этом пишет UA.Motors.

Нарушением считается, если знак загрязнен, закрыт полностью или частично, перекрыт рамками или другими предметами или если символы на нем не разборчивы на расстоянии 20 метров. За такие случаи предусмотрен штраф в размере 1190 гривен. Это касается как случайного загрязнения, так и сознательного сокрытия знака.

Наказание усугубляется в случае повторного или преднамеренного нарушения. В таких случаях штраф может достигать 5100 гривен.

Кроме того, при серьезных или многократных нарушениях возможно временное лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

Что считается нарушением: полный перечень

Административную ответственность несут водители за ряд факторов, которые делают номерной знак незаметным для других участников движения и правоохранителей. Это включает:

Неправильная установка знака

Его переворачивание

Несоответствие знака установленным стандартам

Отсутствие освещения номерного знака в темное время суток.

Напомним, в Украине активно применяются ограничения права управления транспортом в отношении должников по алиментам. Если задолженность превышает сумму за шесть месяцев, данные лица автоматически вносятся в Единый реестр должников. После этого исполнитель может вынести постановление о запрещении вождения, а полиция — изъять удостоверение прямо во время проверки на дороге.

Юристы отмечают, что часто люди узнают такой статус уже во время остановки авто, что создает особые риски для водителей, зарабатывающих управлением. Возврат прав возможно только после полного погашения долга и предоставления подтверждающих документов исполнителю.