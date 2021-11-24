Шведы впервые показали "убийцу" Tesla Model S: чем интересна новинка

Премьера автомобиля запланирована на 2024 год, но предварительные продажи станут доступны уже в 2022 году.

Компания Polestar наконец-то анонсировала свой новый электрический гран-турер под индексом 5. Этот автомобиль называют прямым конкурентом Tesla Model S. Брутальный дизайн, мощный двигатель и шведское совершенство – идеальный “рецепт” успеха.

Но пока увидеть эту красотку можно только на видео, которое опубликовала компания.

Конечно, нам показали концепт будущего автомобиля и в финальной сборке его будут модифицировать и перерабатывать, но даже в «сыром» виде Polestar 5 выглядит фантастически.

Машина получила кузов купе, огромный панорамный люк, узкую переднюю оптику, а также стильные задние светодиодные фонари. Дизайнеры при создании концепта вдохновлялись видами и колоритами Швеции. Неудивительно, что кузов очень модерновый и интересный, как и сама страна.

Каким именно будет интерьер автомобиля, пока умалчивают, известно только, что гран-турер получит центральный экран медиасистемы с сенсорным дисплеем. Технические характеристики также остаются за занавесом.

Уже финальную Polestar 5 мир увидит в 2024 году. Так, что конкурентам нужно работать усерднее, чтобы было чем перекрывать "пушку" от шведов. Также к 2024 году Polestar должна презентовать кроссовер Polestar 3 и кросс-купе Polestar 4. Кстати, за последний рекомендуемая цена будет достигать 45 000 евро (примерно 1 372 500 грн.)

Напомним, что недавно независимое агентство EPA составило список электрокаров, которые могут проехать больше километров на одном заряде.