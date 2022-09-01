Шведский электрокабриолет "размели" за неделю, он поступит в серийное производство только в 2026 году

Так, компания Polestar 16 августа объявила о старте продаж нового электрического кабриолета 6 LA. Несмотря на то, что модель представлена только в качестве концепта, весь ее тираж в 500 единиц распродали менее чем за неделю.

Об этом сообщает Insideevs.

Стоимость этой электрической модели компания пока не озвучила, хотя предварительно она может составить около 200 тысяч долларов. Впрочем, речь идет о предварительном бронировании. Сумма взноса, внесенная клиентами для оформления резервирования, также не называется. Известно, что поставка модели начнется в 2026 году. В этом же году начнется и серийное производство этой модели.

Фото: insideevs.com

Электрический кабриолет построен на базе нового алюминиевого шасси, используемого в Polestar 5. Новинка оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 872 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон с места до "сотни" занимает 3,2 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. Запас хода 6 LA пока не назван.

"Высокий интерес со стороны наших клиентов показывает, что такой потрясающий электрический родстер Polestar 6 имеет высокую актуальность на арене спорткаров. Комбинация открытого верха и электричества, несомненно, привлекает даже самых ярых любителей бензина", — сказал генеральный директор Polestar Ингенлат.

Polestar 6 станет одной из четырех новинок бренда, которые компания выпустит в течение следующих пяти лет. Первым дебютирует внедорожник Polestar 3, вслед за ним появится купе Polestar 4, а в 2024 году ожидается 4-дверный GT Polestar 5.

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