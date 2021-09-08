Швейцарцы выпустят ультракомпактный электрокар с дверями, которые открываются спереди: объявлена цена

Это новая версия автомобиля Microlino, представленного в 2016 году.

Швейцарская компания Micro представила свой электрический городской автомобиль Microlino 2.0.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Впервые автомобиль показали еще в 2016 году и должны были выпустить через два года. Однако планы изменились и компания представила новую версию автомобиля с совершенно новым шасси универсального типа. Производство машины должны начать уже в этом году.

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Дизайн электрокара вдохновленный BMW Isetta. Вид окончательного варианта сохранил все особенности предыдущих прототипов. Машина имеет модернизированный экстерьер Isetta со светодиодными панелями, круглыми фарами и замечательным покрытием. Передние двери больше не иметют ручки, потому что открываются с помощью кнопки.

Внутри есть место для 2 человек и 230 литров грузового пространства. Переработанный салон оснащен неподвижной рулевой колонкой (ранее она была присоединена к двери), цифровой панелью приборов и дополнительным сенсорным экраном в центре для управления основными функциями автомобиля.

Microlino выйдет в трех версиях Urban, Dolce и Competizione, и они будут доступны с тремя емкостями аккумулятора. Первая – начальная и она будет доступна в цвете Santorini White или в Amsterdam Orange с глянцевой черной крышей. Внутри ткань обитая черными или антрацитовыми оттенками.

carscoops.com

Dolce получил хромированные вставки во внешнем виде и оттенки Paris Mint, Milano Red, Zurich Blue в сочетании с белой крышей. Он также имеет светодиодные полосы спереди и сзади, которые дополняют фары и фонари. Внутри эта версия обита экологической тканью или кожей.

Флагманский Microlino Competizione предлагает выбор матовых цветов кузова — Gotham Anthracite, London Green и Torino Aluminium — и контрастирующую глянцевую черную крышу.

Электрический силовой агрегат производит 17 л.с. и 118 Нм крутящего момента, а его максимальная мощность — 25 л.с. Автомобиль может разгоняться от 0 до 50 км/ч за 5 секунд и достичь максимальной скорости 90 км/ч.

Microlino доступен с тремя аккумуляторами: на 6 кВт-ч, 10,5 кВт-ч и 14 кВт-ч. На одном заряде с ними можно проехать 95, 175 и 230 км соответственно. Первый и третий вариант батареи заряжаются до 80% за 4 часа, а второй — за 3.

Электромобиль стоит от 12 500 евро, и он уже имеет более 24 000 бронирований. Ожидается, что первые поставки состоятся в Швейцарии, затем в Германии, а впоследствии авто выйдет и на другие европейские рынки.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что длина Microlino всего 2,4 метра.

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