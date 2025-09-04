"Сидение - это как курение": ортопед рассказал, как защитить спину за рулем

Советы для водителей / © Freepik

Многие водители сталкиваются с болью в спине после длительных поездок. Постоянное сиденье в одной позе без должной поддержки позвоночника приводит к усталости мышц и перегрузке.

Киевский врач-ортопед в комментарии «Твоя МАШИНА» дал советы водителям, как избежать и что делать, если вы чувствуете боль в спине после долгой поездки.

Прежде всего, врач сравнил влияние постоянного сидения, в частности, за рулем на здоровье с курением, поскольку он постепенно наносит вред, и люди часто недооценивают этот риск.

Правила для водителей

Первым шагом для предотвращения боли в спине является правильная регулировка сиденья. Спина должна плотно прилегать к спинке, а колени — быть чуть ниже бедер. Это помогает равномерно распределить нагрузку на позвоночник. Если в сиденье отсутствует поясничная поддержка, ее можно создать с помощью небольшой подушки или свернутого полотенца.

Опытная физиотерапевтка из Днепра в это время рекомендует делать перерывы каждые час-два. Во время остановок следует выйти из автомобиля, пройтись и сделать легкие упражнения на растяжку. Это способствует улучшению кровообращения и снятию напряжения в мышцах.

Что делать, если боль в спине уже появилась

Если боль в спине все же возникла, могут помочь компрессы:

теплый компресс расслабляет мышцы.

холодный компресс уменьшает отек.

Медики отмечают, что по рекомендациям Национального института здоровья США компресс следует прикладывать на 15-20 минут. Это простой способ облегчить дискомфорт непосредственно во время поездки.

Когда пора обратиться к врачу

Если боль в спине становится постоянной и не исчезает даже после отдыха, это может свидетельствовать о более серьезной проблеме. В таком случае необходимо обратиться к врачу для диагностики. Специалист сможет определить причину боли и подобрать подходящее лечение — от специальных упражнений до физиотерапии.

