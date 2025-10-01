Синие таблички с цифрами на дорогах: для чего они нужны

Километровый знак. Фото: ПДД Украины

Многие водители на междугородних дорогах Украины обращали внимание на небольшие квадратные таблички с синим фоном и белыми цифрами. Они расположены вдоль дорог и часто остаются непонятными для тех, кто не знает их назначения.

Об этом сообщило издание SUV News.

Эксперты напомнили, что эти обозначения имеют официальное название — километровые знаки. По Правилам дорожного движения они относятся к категории информационно-указательных знаков и имеют индекс 5.68. Их главная задача — показывать точное расстояние от начала конкретной автомагистрали. То есть после таблички с цифрой «23» начинается 24-й километр дороги. В некоторых случаях дополнительно устанавливают знак с символом «+» и числом, уточняющим количество метров после километровой отметки.

По словам Владимира О., сотрудника Государственного агентства по восстановлению инфраструктуры, для их работы эти знаки являются критически важными, ведь все объекты и участки фиксируются именно с километровой привязкой. Аналогичное значение они имеют и для патрульной полиции: при оформлении дорожно-транспортных происшествий или других инцидентов в протоколах место происшествия отмечается по километражу.

Для рядовых водителей километровые таблички носят вспомогательный характер. Они помогают ориентироваться на маршруте, понимать, какое расстояние удалось проехать с начала трассы, а также определять свое местонахождение в случае, когда поблизости нет других ориентиров. Это особенно полезно на длинных участках междугородних дорог, где отсутствуют населенные пункты или крупные дорожные указатели.

