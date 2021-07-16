Скандал с дизельгейтом: Volkswagen обязали уплатить своим клиентам за авто по три тысячи евро

Скандал с дизельгейтом: Volkswagen обязали уплатить своим клиентам за авто по три тысячи евро

Компания продолжает бороться с последствиями своей аферы и выступает против такого решения.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen обжалует решение районного суда Амстердама, которым их обязали выплатить компенсацию каждому владельцу дизельной машины с нелегальным программным обеспечением с уменьшение показателей выбросов.

Об этом сообщает Reuters.

Компания должна выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda, оснащенные такой системой, по 3 тысячи евро, а подержанных — по полторы. Производитель, в свою очередь, не согласен с таким приговором.

"Мы считаем, что владельцы автомобилей в Нидерландах не претерпели никаких экономических убытков из-за этой проблемы. Все транспортные средства безопасны и пригодны для эксплуатации, и ни одна потеря их торговой стоимости не повлияла на нидерландский рынок, что подтвердили независимые эксперты", — сообщили в Volkswagen.

Согласно коллективному иску компенсация охватывает около 150 тысяч автомобилей, которые были проданы дилерами.

Отметим, что решение нидерландского суда касается так называемого "дизельгейта" — аферы, которую провернул Volkswagen, чтобы их дизельные автомобили на тестах демонстрировали меньше вредных выбросов. Для этого они устанавливали специальное программное обеспечение.

Разоблачили эту махинацию в 2015 году и с тех пор автопроизводитель заплатил около 32 миллиардов евро на штрафы, ремонты и судебные издержки.

В начале этого месяца компания также подала апелляцию на приказ итальянского суда о возврате денег потребителям, которые подали коллективный иск за установление нелегального программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что Volkswagen сделал громкое заявление по производству электромобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку