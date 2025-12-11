- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Сказав эту фразу, вы заплатите больше на СТО: подробности от механика
На СТО можно потерять больше, чем планировалось, из-за одной распространенной ошибки.
На СТО счет за ремонт может вырасти на несколько тысяч гривен только из-за одной фразы водителя. Механик с 17-летним опытом объяснил, почему этого никогда не следует озвучивать.
Об этом пишут «Новости Ю».
По словам киевского автослесаря Василия Карпюка, самая большая ошибка водителей — сразу называть сумму, которую они готовы потратить на ремонт.
Механик отмечает: даже безотчетно мастера могут «подстроить» список работ под озвученный бюджет.
Он объясняет: если владелец говорит, что имеет 10 тысяч гривен, смета часто «равна» именно этой сумме, хотя тот же ремонт можно сделать значительно дешевле.
Специалист рекомендует:
не называть свой верхний предел бюджета;
требовать от мастера предварительный перечень работ и их точную стоимость;
не соглашаться сразу;
сравнивать цены с другими СТО.
По словам механика, автовладельцы часто даже не подозревают, что именно названный ими бюджет становится ориентиром для формирования общей стоимости.
Специалист отмечает: только обсуждение сметы и альтернативных вариантов ремонта позволяет реально оценить, является ли цена объективной.
