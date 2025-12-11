Сказав эту фразу, вы заплатите больше на СТО: подробности от механика

СТО / © Associated Press

На СТО счет за ремонт может вырасти на несколько тысяч гривен только из-за одной фразы водителя. Механик с 17-летним опытом объяснил, почему этого никогда не следует озвучивать.

По словам киевского автослесаря Василия Карпюка, самая большая ошибка водителей — сразу называть сумму, которую они готовы потратить на ремонт.

Механик отмечает: даже безотчетно мастера могут «подстроить» список работ под озвученный бюджет.

Он объясняет: если владелец говорит, что имеет 10 тысяч гривен, смета часто «равна» именно этой сумме, хотя тот же ремонт можно сделать значительно дешевле.

Специалист рекомендует:

не называть свой верхний предел бюджета;

требовать от мастера предварительный перечень работ и их точную стоимость;

не соглашаться сразу;

сравнивать цены с другими СТО.

По словам механика, автовладельцы часто даже не подозревают, что именно названный ими бюджет становится ориентиром для формирования общей стоимости.

Специалист отмечает: только обсуждение сметы и альтернативных вариантов ремонта позволяет реально оценить, является ли цена объективной.

