Skoda анонсировала обновленную версию самого популярного компактного кроссовера

Эту модель официально представят в конце ноября.

Компания Skoda анонсировала выход обновленной версии самого популярного компактного кроссовера – Karoq .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

С момента дебюта в модельной гамме кроссовера прошло четыре года. За это время автомобиль завоевал огромную популярность у поклонников бренда.

Представленный в 2017 году, Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia. С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq и сейчас он доступен в 60 странах мира. Компания Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.

Относительно рестайлинговой версии Skoda Karoq, то она получит изменения в стиле "старшего брата": новые бамперы, облицовку радиатора и светотехнику, расширенный пакет "умных" решений Symply Clever, а также широкий ассортимент опций.

Все подробности, в частности, технические, станут известны 30 ноября после онлайн-презентации модели. Тогда же обещают раскрыть суть обновлений и особенностей новинки. Цены для украинского рынка станут известны позже, ближе к дате появления обновленного кроссовера на нашем рынке.

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