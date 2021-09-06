Skoda анонсировала появление электрического кроссовера: что известно о новинке

Презентация этой модели запланирована на конец 2021 года.

Компания Skoda собирается вывести на рынок новый электрический кроссовер Enyaq Coupe iV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, новую модель вывели на дорожные испытания, а подогреть интерес к новинке компания решила порцией собственных иллюстраций. Новинка тщательно замаскированная камуфляжем, но в компании рассказали, чем она будет отличаться от базовой модели.

Skoda Enyaq Coupe iV получит кузов лифтбек с покатой крышей. Вследствие новой задней части кузова длина машины выросла до 4 563 мм (+14 мм), а вот высота всего на 1 мм (1 617 мм) ниже обычного Enyaq iV. Ширина (1 879 мм) и колесная база (2 765 мм) остались без изменений. Объем багажника сократился на 15 л — до 570 л. В списке базовых опций будет панорамная крыша. Что касается запаса хода, то он составит 535 км.

skoda-storyboard.com

Базовая версия Enyaq Coupe 60 iV получит задний привод и один электромотор мощностью 179 л.с. Для его питания будет использоваться батарея емкостью 62 кВтч. За ней следует модификация Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВтч. На вершине линейки будет полноприводная Coupe iV 80x. Суммарная мощность двух электродвигателей достигает 265 л.с. Ожидается, что чуть позже появится 306-сильная версия RS с более спортивным дизайном и эксклюзивной отделкой салона.

Презентация купеобразного кроссовера Skoda Enyaq Coupe iV запланирована на конец года. Цены и подробные характеристики станут известны ближе к дебюту.

Ранее Skoda показала эффектные изображения своего спорткара в "вампирском" стиле.

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