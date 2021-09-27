Skoda анонсировала серьезные изменения в салонах своих авто

Компания хочет отказаться от пластика и кожи.

Skoda начнет использовать новые материалы для салонов своих автомобилей.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Компания уже подала заявку на патент на первый материал, изготовленный из мякоти сахарной свеклы. Его можно будет использовать для создания дизайнерских акцентов в интерьере.

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Кроме того, свекла выращивается вблизи штаб-квартиры Skoda в Чехии. Поэтому используя продукты, которые в противном случае можно было бы выбросить, автопроизводитель сократит выбросы CO2.

Второй продукт еще находится на стадии разработки, но в нем используется мискантус, тип тростниковой травы. Растение быстро растет и поглощает СО2. В этом случае Skoda также использует побочные продукты, поскольку траву часто используют как биотопливо, а ее остатки можно перерабатывать.

Чтобы продемонстрировать качество материалов, Skoda создала специальную Octavia. Декоративные элементы на приборной панели сделаны из свеклы, дверные карты и передние стойки окон обработанные камышом.

Также в автомобиле использованы отделки, изготовленные из 100-процентной новой шерсти, сертифицированной компанией Woolmark, и ткани из переработанных ПЭТ-бутылок. Все это делается для того, чтобы позволить Skoda перестать использовать пластик и кожу.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Volvo откажется от натуральной кожи во всех новых электромобилях.

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