Skoda анонсировала выпуск двух недорогих электрокроссоверов: что известно

Чешская компания Skoda собирается разработать два бюджетных электрокроссовера по цене легендарной модели Fabia.
Так, по словам главы чешской марки Клауса Зельмера, это будут два компактных кроссовера, которые по своим размерам можно сравнить с Fabia.
Об этом сообщает AutoExpress.
Основой новинок станет платформа MEB Entry.
Первый электромобиль намерен представить в 2026 году. Он будет выполнен в новом дизайне марки, дебютировавшем на концепте Vision 7S. Ему обещан запас хода в 400 км и ценник около 20 000 долларов.
Что касается второй новинки, то она присоединится к сегменту супермини и обойдется в 15 000 долларов. Этот электрокроссовер сможет проезжать на одном заряде до 250 км. Модель представят в 2027-м, и она станет самой дешевой в линейке компании.
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