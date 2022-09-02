Skoda анонсировала выпуск двух недорогих электрокроссоверов: что известно

Так, по словам главы чешской марки Клауса Зельмера, это будут два компактных кроссовера, которые по своим размерам можно сравнить с Fabia.

Об этом сообщает AutoExpress.

Основой новинок станет платформа MEB Entry.

Первый электромобиль намерен представить в 2026 году. Он будет выполнен в новом дизайне марки, дебютировавшем на концепте Vision 7S. Ему обещан запас хода в 400 км и ценник около 20 000 долларов.

Что касается второй новинки, то она присоединится к сегменту супермини и обойдется в 15 000 долларов. Этот электрокроссовер сможет проезжать на одном заряде до 250 км. Модель представят в 2027-м, и она станет самой дешевой в линейке компании.

Читайте также:

Skoda представила популярный хэтчбек Fabia в особом исполнении: видео

Skoda официально представила самую мощную и дорогую модель в своей истории: фото, видео

Какой автомобиль приобрести на украинском рынке вместо Skoda Karoq