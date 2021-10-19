Skoda будет разрабатывать дешевые модели для Vokswagen: что известно

Речь идет об автомобильной модульной платформе MQB-A0.

Компания Skoda будет заниматься выпуском бюджетных моделей для автопроизводителя Volkswagen.

Об этом сообщает Autocar.

Отмечается, что в данном случае речь идет о разработке дешевых автомобилей на базе модульной платформы MQB-A0.

Так, на архитектуре MQB-A0 строятся бюджетные машины с ДВС для развивающихся стран, например, Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. На подходе также седан Skoda Slavia, дебют которого состоится до конца этого года. О последнем известно, что он получит 115-сильную "турботройку" 1.0 и полуторалитровый агрегат, развивающий 150 лошадиных сил. Пару первом составит шестиступенчатая "механика" или автомат, а второму — семидиапазонная роботизированная коробка.

Целевыми рынками таких моделей называют Индию, Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. В концерне рассчитывают за счет недорогих моделей увеличить объемы продаж. К 2030 году они суммарно прибавят 58 процентов, до 7,5 миллиона единиц в течение следующих 10 лет, и ожидается, что еще миллион таких машин будет продано в следующий пятилетний период.

В задачи чешской марки также будет входить дальнейшее развитие платформы MQB-A0, что позволит не только сохранить существующий штат научно-технического подразделения Skoda Auto, но и потребует увеличения числа специалистов. Для Skoda это важный шаг на фоне опасений европейцев относительно того, что за переходом на составление электромобилей пойдут массовые сокращения.

Добавим, что платформа MQB-A0 лежит в основе Volkswagen Polo и T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona и Ibiza, а также Fabia, Kamiq и Scala от Skoda.

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