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Skoda изобрела способ, как можно применять отработанные батареи электромобилей

Skoda изобрела способ, как можно применять отработанные батареи электромобилей

Skoda изобрела способ, как можно применять отработанные батареи электромобилей

Это позволит продлить их срок до 15 лет.

Компания Skoda нашла применение отработанным батареям электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, использованные АКБ электромобилей будут собираться в специальные модули, так называемые силовые концентраторы. Система, разработанная в сотрудничестве с чешской технологической компанией IBG Сesko, может использоваться для электроснабжения зданий розничной торговли и сервисных станций, а также для быстрой зарядки автомобилей клиентов.

Силовые концентраторы могут вмещать до 20 аккумуляторов на 13 кВтч от гибридных моделей Skoda Superb iV и Octavia iV или 5 аккумуляторов на 82 кВтч от электрического кроссовера Enyaq iV. Система имеет общую мощность до 328 кВтч, которую можно использовать для станций быстрой зарядки с мощностью передачи до 150 кВт.

Система также может хранить излишки "зеленой" электроэнергии, произведенной, например, фотоэлектрическими элементами. Затем это электричество можно использовать в любое время суток, независимо от погоды или текущей нагрузки в местной электросети. Кроме того, дилеры смогут использовать электроэнергию концентраторов для освещения выставочного зала или СТО, а также для систем кондиционирования воздуха.

После успешного пилотного проекта в Праге инновационные центры хранения энергии станут доступны для дилерских центров в континентальной Европе. Сейчас было получено 160 предварительных заказов от дилеров в Чехии, Германии, Нидерландах и Словакии. Позже они станут доступны для Великобритании.

По оценкам Skoda, инновационный концентратор позволит продлить срок службы аккумуляторов до 15 лет, значительно уменьшая их углеродный след. В конце второго жизненного цикла батареи будут утилизированы, а восстановленное сырье будет использоваться для производства новых АКБ.

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