Skoda изобрела способ, как можно применять отработанные батареи электромобилей

Это позволит продлить их срок до 15 лет.

Компания Skoda нашла применение отработанным батареям электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, использованные АКБ электромобилей будут собираться в специальные модули, так называемые силовые концентраторы. Система, разработанная в сотрудничестве с чешской технологической компанией IBG Сesko, может использоваться для электроснабжения зданий розничной торговли и сервисных станций, а также для быстрой зарядки автомобилей клиентов.

Силовые концентраторы могут вмещать до 20 аккумуляторов на 13 кВтч от гибридных моделей Skoda Superb iV и Octavia iV или 5 аккумуляторов на 82 кВтч от электрического кроссовера Enyaq iV. Система имеет общую мощность до 328 кВтч, которую можно использовать для станций быстрой зарядки с мощностью передачи до 150 кВт.

Система также может хранить излишки "зеленой" электроэнергии, произведенной, например, фотоэлектрическими элементами. Затем это электричество можно использовать в любое время суток, независимо от погоды или текущей нагрузки в местной электросети. Кроме того, дилеры смогут использовать электроэнергию концентраторов для освещения выставочного зала или СТО, а также для систем кондиционирования воздуха.

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После успешного пилотного проекта в Праге инновационные центры хранения энергии станут доступны для дилерских центров в континентальной Европе. Сейчас было получено 160 предварительных заказов от дилеров в Чехии, Германии, Нидерландах и Словакии. Позже они станут доступны для Великобритании.

По оценкам Skoda, инновационный концентратор позволит продлить срок службы аккумуляторов до 15 лет, значительно уменьшая их углеродный след. В конце второго жизненного цикла батареи будут утилизированы, а восстановленное сырье будет использоваться для производства новых АКБ.

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