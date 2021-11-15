Skoda может выпустить новый компактный и одновременно бюджетный кроссовер

Модель может быть представлена на нескольких рынках.

Компания Skoda рассматривает возможность выпуска нового субкомпактного кроссовера.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, глава чешской компании Томас Шефер поделился планами бренда по разработке новых моделей. По словам топ-менеджера, специалисты рассматривают возможность выпуска нового субкомпактного кроссовера, длина которого составит около четырех метров.

Шефер заявил, что сегмент автомобилей, длина которых не превышает четырех метров, крайне сложен. Создавая субкомпактные модели, специалисты должны тщательно проработать дизайн транспортного средства, а также просчитать его рентабельность. По мнению главы марки, привлекательная внешность является одной из главных составляющих успеха для компактных машин. Причем экстерьер должен отвечать запросам любого автомобильного рынка.

Он также сказал, что новая модель не должна ограничиваться только Индией, а быть нацелена на мировой экспорт. Если проект получит зеленый свет, то недорогой внедорожник будет разработан на несколько уменьшенной версии архитектуры MQB A0 IN. Под капотом новинки пропишутся атмосферные и наддувные бензиновые двигатели объемом 1 литр двигателя из ассортимента VW Group.

Добавим, что на данный момент самым компактным кроссовером Skoda является Kushaq, который официально был презентован в марте 2021 года.

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