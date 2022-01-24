Skoda начала производство нового дешевого седана

В настоящее время эта модель рассчитана только на один рынок.

Компания Skoda начала производство нового седана — Slavia .

Об этом сообщает Autocar India.

Отметим, что эта модель будет рассчитана только на рынок Индии, но впоследствии она может появиться и в других странах. Производство Skoda Slavia с уровнем локализации до 95 процентов компания запустила 21 января на заводе Чакан в штате Махараштра. Седан придет на смену Rapid.

Сам автопроизводитель называет новый автомобиль среднеразмерным и премиальным. В основе модели лежит платформа MQB-A0-IN с задней полузависимой подвеской. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые опробовали на компактном кроссовере Skoda Kushaq.

В Индии модель предлагают с двумя моторами по выбору: 1.0 TSI мощностью 115 лошадиных сил и 1.5 TSI, который развивает 150 сил. В первом случае двигатель работает в паре с "механикой" или шестиступенчатым "автоматом", а во втором – с той же механической коробкой или семиступенчатым "роботом" DSG.

Skoda Slavia на рынке Индии стоит около 15 тысяч долларов, что делает ее самым дешевым седаном марки. Там ее основными конкурентами в Индии станут Honda City и Hyundai Verna. У дилеров этот автомобиль появится в первом квартале 2022 года.

Добавим, что ффициально Skoda Slavia презентовали в середине ноября 2021 года.