Skoda начала серийное производство Fabia четвертого поколения, она скоро появится в Украине

Инвестировали в эту модель около 110 миллионов евро.

На заводе Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) стартовало серийное производство хэтчбека Skoda Fabia a четвертого поколения.

Отметим, новая Skoda Fabia создана на основе модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen, благодаря чему новинка стала больше по сравнению со своей предшественницей и предлагает теперь еще больше свободного пространства для пассажиров.

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В частности, новинка на 111 мм длиннее (4 108 мм) и на 48 мм шире (1 780 мм) по сравнению с третьим поколением Fabia. А колесная база выросла до 25 64 мм (+94 мм). Объем багажника под полкой вырос с 330 до 380 литров, а со сложенным задним рядом сидений — от 1 150 до 1 190 литров. Предложено колеса диаметром от 14 до 18 дюймов.

skoda-storyboard.com

Интересно, что дизели Fabia потеряла еще в 2018 году, поэтому и в арсенале новой модели есть только бензиновые двигатели серии Evo. Это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI (65 или 80 л.с.), турботрийка 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также турбочетверка 1.5 TSI мощностью 150 л.с. с системой отключения половины цилиндров.

Самая мощная Fabia может разогнаться до "сотни" за 7,9 с и набрать максимальные 225 км/ч. Инвестировали в эту модель около 110 млн евро.

Европейский старт продаж новых хэтчбеков Skoda Fabia запланирован на лето 2021 года. На украинском рынке автомобиль ожидают в конце 2021 года.

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