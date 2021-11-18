Skoda официально представила новый дешевый седан

Модель поступит в продажу сначала 2022 года.

Компания Skoda официально представила новый седан - Slavia .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что Skoda Slavia стала заменой для Rapid, которую перестала производить в начале ноября.

Сам автопроизводитель называет новый автомобиль среднеразмерным и премиальным. В основе модели лежит платформа MQB-A0-IN с задней полузависимой подвеской. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые опробовали на компактном кроссовере Skoda Kushaq. Модель доступна в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.

Что касается габаритов, то длина – 4 480 мм, колесная база – 2 651 мм. Ширина равна 1 752 мм, а высота – 1 487 мм. Таким образом, Slavia можно сравнить с ближайшим конкурентом – Volkswagen Virtus, хотя он длиннее его почти на шесть сантиметров. Объем багажника составляет 521 литр.

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В салоне Skoda Slavia видна такая же архитектура передней панели, как у актуальной Fabia, одинаковые медные акценты и круглые дефлекторы воздуховодов. Виртуальную приборную панель и дисплей-планшет мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов Slavia, судя по всему, тоже разделит со Skoda Fabia. Известно, что за доплату модели предложат камеру заднего вида и навигацию.

Associated Press

В Индии модель предложат с двумя моторами по выбору: 1.0 TSI мощностью 115 лошадиных сил и 1.5 TSI, который развивает 150 сил. В первом случае двигатель работает в паре с "механикой" или шестиступенчатым "автоматом", а во втором – с той же механической коробкой или семиступенчатым "роботом" DSG.

Skoda Slavia будет рассчитана только для рынка Индии, где будет стоить до 15 тысяч долларов, что может сделать ее самым дешевым седаном марки. Там ее основными конкурентами в Индии станут Honda City и Hyundai Verna. Впрочем, не исключено появление этой модели и в других странах. У дилеров этот автомобиль появится в первом квартале 2022 года.