Skoda официально представила самую мощную и дорогую модель в своей истории: фото, видео

На европейском рынке этот автомобиль появится весной 2022 года.

Компания Skoda представила новый электрический купе-кроссовер – Enyaq Coupe iV .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что кроме стандартной версии чешский гигант презентовал еще и мощную версию с индексом "RS".

Skoda Enyaq Coupe iV является скорее кроссовером-лифтбеком, и у него переиначена вся верхняя часть. Кроме того, он не только не уступает по стандартным габаритам Enyaq iV, но даже превосходит его в высоту на символические шесть миллиметров и на полтора сантиметра – в длину. Колесная база у обоих электрокаров одинакова и составляет 2 765 мм, а багажник у Enyaq Coupe iV вмещает 570 литров против 585 у Enyaq iV с обычным кузовом. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,234

skoda-storyboard.com

Базовым версиям Enyaq Coupe iV положен 13-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальная приборная панель диагональю 5,3 дюйма, панорамная крыша уже в первоначальной комплектации и 18-дюймовые диски. Опционально можно заказать проекционный дисплей, матричные фары и подсветку фальшрадиаторной решетки со 131 светодиодом.

skoda-storyboard.com

skoda-storyboard.com

Enyaq Coupe iV будет предложен в Европе в четырех вариантах. Простейшая версия с индексом 60 получит одномоторную установку мощностью 179 лошадиных сил, батарею емкостью 62 киловатт-часа и задний привод. Enyaq Coupe 80 iV положено 204-сильным электромотором и батареей на 82 киловатт-часа и именно эта версия самая дальнобойная — запас хода составляет 545 километров.

Далее следуют две полноприводные модификации: это Enyaq Coupe iV 80x с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), суммарно развивающими 265 лошадиных сил, а также RS-версией с 306-сильной установкой. Skoda приводит динамические характеристики последнего – с места до 100 километров в час Enyaq Coupe iV RS разгоняется за 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 километров в час, в то время как у остальных версий ограничитель срабатывает на 160 километров.

Старт продаж на европейском рынке запланирован весной этого года, цены пока не объявлены. Впрочем, его приблизительная стоимость составит около 45 тысяч евро, что сделает Skoda Enyaq Coupe iV самой дорогой моделью бренда.