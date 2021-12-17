Skoda останавливает производство автомобилей на заводах: названа причина

Рабочих из-за этого без денег не оставят.

Компания Skoda приостанавливает производство автомобилей на заводах в Чехии.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что машины не будут сходить с конвейеров с 23 декабря текущего года до 10 января 2022 года включительно.

Такие "каникулы" на заводах Skoda в Чехии связаны с нехваткой электронных комплектующих. В то же время официально рождественский отдых для сотрудников чешского производителя будет продолжаться до 1 января 2022 года, остальные — это вынужденный простой, во время которого работникам будут выплачивать 80% от зарплаты.

Как сообщили в компании, недопроизводство авто по итогам декабря составит примерно 20-25%. Двухнедельная пауза усугубит дефицит автомобилей марки Skoda в сбытовой сети.

Добавим, что модели Skoda для украинского рынка производятся на заводе "Еврокар" в Закарпатье. С 2001 года на предприятии "Еврокар" производили модели автомобилей брендов Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda. Все производственные мощности предприятия отданы под производство автомобилей марки Skoda. С 2002 до 2020 года на заводе было произведено более 194 тысяч легковых авто.

Ранее Skoda уже останавливала производство автомобилей.