Skoda показала эффектные изображения своего спорткара в "вампирском" стиле

Эта модель имеет действительно очень суровый вид.

Компания Skoda создала рендерные изображения своего спорткара.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

За свою 126-летнюю историю чешская компания выпустила множество моделей автомобилей. Одни из них стали бестселлерами марки, а другие — были незаслуженно забыты. В числе последних спорткар 110 Super Sport, представленный на Брюссельском автосалоне в 1972 году.

Автомобиль имел нестандартный вид для того времени. Он получил неуклюжую конструкцию кузова, покатую линию крыши, большие колеса и массивное антикрыло. Также внимание привлекали шесть фар и шестнадцать задних фонарей. В движение машину приводил 1,1-литровый двигатель мощностью более 70 л.с., с которым позже увеличили отдачу до 100 л.с. Он мог развивать максимальную скорость до 211 км/ч. В то же время вес машины составлял всего 900 кг.

skoda-storyboard.com

Несмотря на такие показатели, поставить спорткар на конвейер компании не удалось. Единственным значимым событием для модели стало участие в фильме "Ферат Вампир" 1981 года для которой ее переделали, предоставив более агрессивный вид. Именно эта машина и вдохновила французского дизайнера на создание очередного рендера. Он получил название Skoda Vampire Mobile.

skoda-storyboard.com

Модель имеет футуристический вид, одновременно в ней четко просматриваются черты 110 Super Sport. Спорткар получил кузов с множеством углов, граней и выштамповок. В концепцию отлично вписались тонкие светодиодные фары, большое антикрыло и аэродинамические колеса.

Ранее рассказывалось о том, что Skoda работает над разработкой новой таинственной модели.

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