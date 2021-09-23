Skoda показала, как один из ее кроссоверов способен принять вертолет на крыше: видео

Skoda показала, как один из ее кроссоверов способен принять вертолет на крыше: видео

Таким образом решили вспомнить трюк 10-летней давности.

Компания Skoda опубликовала необычный видеоролик, посвященный вертолетной выставке Robinson Helicopter Session 2021.

Об этом сообщает официальный сайт чешского производителя.

Опубликованное видео стало отсылкой к одному из выпусков Top Gear. В 2011 году на крышу подвижного Skoda Yeti прямо во время движения приземлился двухместный вертолет. В тот момент чешским кроссовером руководил Джереми Кларксон. Через десять лет представители компании решили повторить трюк, правда теперь в роли вертолетной площадки выступил обновленный Kodiaq, который стоял неподвижно.

Для выполнения трюка кроссоверу среднего размера понадобилось несколько модификаций. Ему усилили заднюю подвеску, а на крыше построили ровную площадку нужного размера весом в 100 кг, чтобы на нем мог разместиться вертолет Robinson R22 весом более 500 кг.

Добавим, что Skoda Kodiaq 2022 предлагается с двумя дизельными и тремя бензиновыми моторами мощностью от 150 до 245 л.с. Коробка — шестиступенчатая механическая или семиступенчатая автоматическая с двойным сцеплением в зависимости от двигателя. Привод — передний в версиях с базовым 1,5-литровым мотором и полный — в модификациях с 2,0-литровыми агрегатами.

Ранее рассказывалось о том, что британцы назвали Skoda Kodiaq самым надежным кроссовером 2021 года.

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