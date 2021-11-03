Skoda показала первые изображения нового дешевого седана

Представить эту модель должны до конца 2021 года.

Компания Skoda показала первые тизерные изображения нового бюджетного седана – Slavia .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, седан Slavia получит большую решетку радиатора в стиле нового поколения Fabia, однако форма фар, судя по очеркам, будет оригинальной, с "углублениями" под специфическую форму бампера. В общем, дизайн кузовных панелей призван подчеркнуть длину колесной базы и придать автомобилю силуэт купе.

skoda-storyboard.com

Финальным штрихом этого образа станут тонкие секции задних фонарей на крышке багажника и буквенное написание названия бренда вместо эмблемы – аналогичный подход был реализован в европейских новинках Skoda.

Associated Press

Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным. Длина – 4 480 мм, колесная база – 2 651 мм. Ширина равна 1 752 мм, а высота – 1 487 мм. Таким образом, Slavia сравнима по габаритам с ближайшим конкурентом – Volkswagen Virtus, хотя длиннее его почти на шесть сантиметров.

Добавим, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан будет построен на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые опробовали на компактном кроссовере Skoda Kushaq.

Недавно инсайдерская информация о моторной гамме подтвердилась: она включает в себя бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет "механика" или шестидиапазонный автомат, а второму — механическая коробка или семиступенчатый "робот" DSG. Кроме того, для седана предложат до шести подушек безопасности, а в топовой комплектации модель оснастят цифровой приборной панелью, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. Первоначально основным рынком продаж станет Индия. Ее основными конкурентами станут бюджетники Honda City и Hyundai Verna.

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