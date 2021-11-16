Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Skoda показала первые изображения обновленной версии самого популярного компактного кроссовера

Skoda показала первые изображения обновленной версии самого популярного компактного кроссовера

Фото Ершовой Александры

Премьера этой модели состоится 30 ноября.

Компания Skoda обнародовала первые тизерные изображения обновленной версии своего самого популярного компактного кроссовера – Karoq.

Отметим, что представленный в 2017 году Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia.

С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq и сейчас он доступен в 60 странах мира. Компания Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.

Так, в рамках модернизации кроссовер получит измененную переднюю часть кузова с другой радиаторной решеткой и суженными светодиодными фарами более сложной формы. Что касается кормы, там появится увеличенный спойлер и модернизированные фонари с измененным внутренним узором.

© skoda-storyboard.com
skoda-storyboard.com

Изображения салона автомобиля пока не опубликовались, однако, как ожидается, внутри будет новое рулевое колесо и усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс. Что касается технической составляющей, то она должна остаться без изменений. Презентация обновленного Skoda Karoq состоится 30 ноября.

© skoda-storyboard.com
skoda-storyboard.com

Добавим, что в Украине кроссовер Skoda Karoq доступен в четырех комплектациях – Active, Ambition, Style и Scout. Модель предлагается с четырьмя вариантами силовых установок мощностью от 115 до 150 лошадиных сил. Его стоимость стартует от 595 800 грн. Есть вероятность, что и обновленная версия этого кроссовера прибудет на украинский рынок.

Ранее Skoda Karoq засветилась на "живых" фото без камуфляжа.

Следующая публикация