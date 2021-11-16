Skoda показала первые изображения обновленной версии самого популярного компактного кроссовера

Премьера этой модели состоится 30 ноября.

Компания Skoda обнародовала первые тизерные изображения обновленной версии своего самого популярного компактного кроссовера – Karoq .

Отметим, что представленный в 2017 году Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia.

С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq и сейчас он доступен в 60 странах мира. Компания Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.

Так, в рамках модернизации кроссовер получит измененную переднюю часть кузова с другой радиаторной решеткой и суженными светодиодными фарами более сложной формы. Что касается кормы, там появится увеличенный спойлер и модернизированные фонари с измененным внутренним узором.

skoda-storyboard.com

Изображения салона автомобиля пока не опубликовались, однако, как ожидается, внутри будет новое рулевое колесо и усовершенствованный информационно-развлекательный комплекс. Что касается технической составляющей, то она должна остаться без изменений. Презентация обновленного Skoda Karoq состоится 30 ноября .

skoda-storyboard.com

Добавим, что в Украине кроссовер Skoda Karoq доступен в четырех комплектациях – Active, Ambition, Style и Scout. Модель предлагается с четырьмя вариантами силовых установок мощностью от 115 до 150 лошадиных сил. Его стоимость стартует от 595 800 грн. Есть вероятность, что и обновленная версия этого кроссовера прибудет на украинский рынок.

Ранее Skoda Karoq засветилась на "живых" фото без камуфляжа.

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