Skoda представила обновленную версию самого популярного компактного кроссовера

Этот вариант должен появиться и на украинском рынке.

Компания Skoda официально презентовала рестайлинговую версию компактного кроссовера — Karoq .

Об этом сообщает пресс-служба чешского производителя.

Так, автомобиль получил обновленную внешность, новые цвета и отделочные материалы салона, расширенный список опций и более эффективные силовые агрегаты.

Внешне узнать обновленный Karoq можно по широкой горизонтальной радиаторной решетке, новой "двухэтажной" оптике и другому бамперу. Кроме того, кормовая часть получила более тонкие светодиодные фонари, а также увеличенный задний спойлер, который придает модели более динамичный вид. Изменения в экстерьере позволили улучшить аэродинамику кузова. Также предложены колесные диски диаметром 17-19 дюймов с оптимизированной аэродинамикой.

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В салоне Skoda Karoq 2022 установлен новый двухспицевой руль, как у старших Kodiaq и Octavia. Теперь в базовой версии установлена виртуальная панель приборов. Базовая комплектация Skoda Karoq теперь также включает в себя адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и распознавание дорожных знаков. В топовых версиях появились матричные фары и беспроводная зарядка смартфонов.

В списке опций появилось переднее пассажирское кресло с электроприводом и функцией памяти, цифровой кокпит с 8 или 10,25-дюймовой шкалой приборов, три варианта инфо-развлекательной системы с диагональю от 8 до 9,2 дюйма, расширенный список электронных помощников и подушек безопасности.

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Обновленный Karoq получит в свое распоряжение пять современных моторов поколения Evo: турбированные двигатели TSI объемом 1, 1,5 и 2 литра мощностью 110, 150 и 190 л.с. соответственно, а также два 2-литровых турбодизеля 2.0 TDI мощностью 116 и 150 л.с. В бензиновых двигателях улучшены антифрикционные характеристики, а версия 1.5 TSI имеет систему отключения пара цилиндров. В дизельных моторах используется новый коленвал, снижены вредные выбросы, в частности NOx. Покупатели смогут выбирать между "механикой" и роботизированной КП DSG с двумя сцеплениями, а также передним и полным приводом.

Для спортивной версии Sportline адресован 2-литровый 150-сильный двигатель TSI, трансмиссия DSG и полный привод. Внешняя версия Sportline отличается другими бамперами, черным лакированным декором и легкосплавными дисками диаметром до 20 дюймов.

На рынок обновленная версия Skoda Karoq может выйти в первом квартале 2022 года.

Добавим, что представленный в 2017 году, Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia. С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq и сейчас он доступен в 60 странах мира. Компания Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.

В Украине кроссовер Skoda Karoq доступен в четырех комплектациях – Active, Ambition, Style и Scout. Модель предлагается с четырьмя вариантами силовых установок мощностью от 115 до 150 лошадиных сил. Его стоимость стартует от 595 800 грн. Есть вероятность, что и обновленная версия этого кроссовера поступит на украинский рынок.