Skoda представила свой самый мощный электрический кроссовер: сколько он стоит

Модель будет доступна в трех комплектациях.

Компания Skoda официально представила спортивную версию своего первого электрического кроссовера Enyaq Sportline iV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что производство нового электрического кроссовера Skoda Enyaq iV началось в ноябре 2020 года. Сначала на конвейер встали версии с одномоторной силовой установкой с индексами 60 и 80. Теперь к ним присоединилась мощная полноприводная модификация с 80-х.

Предшественником Skoda Enyaq Sportline iV был концепт Vision iV, продемонстрированный весной 2019 года. Электрический Enyaq создан на платформе MEB, которая была сконструирована специально для электрических моделей, входящих в состав компании Volkswagen.

Так, новинка будет доступна в трех вариантах мощности. Все они получили дополнительные аэродинамические элементы, а также детали декора в черном глянце. Кроме того, автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и собственными настройками ходовой. В стандартную комплектацию спортивной версии входят особые пружины и амортизаторы, которые позволили уменьшить клиренс на 15 мм спереди и 10 мм сзади.

skoda-storyboard.com

Кроме того, внешний вид Enyaq iV Sportline отличается за счет вставки, которая имитирует наличие решетки радиатора, через которую проходит тонкая светодиодная полоса, соединяющая фонари. В базе у таких машин идут матричные фары и 20-дюймовые колесные диски. Для избранных моделей будут доступны диски размером 21 дюйм. Кроме этого, в версии Sportline есть специальные шильдики на крыльях спереди и черная окантовка боковых стекол, а задний бампер получил небольшой диффузор.

skoda-storyboard.com

В салоне появились спортивное рулевое колесо и анатомические кресла, а также собственные цвета и материалы декоративной отделки.

Но самое главное скрыто от посторонних глаз. Для модели будут предложены три версии Sportline — заднеприводные iV 60 (132 кВт) и iV 80 (150 кВт), а также полноприводная с двумя электромоторами iV 80x (195 кВт).

skoda-storyboard.com

Что касается силовых показателей, то в первом случае мощность электромотора составляет 179 лошадиных сил, во втором — 204 лошадиных силы, в третьем предполагается двухмоторная установка мощностью 265 лошадиных сил. Топовое исполнение модели оснащается батареей, емкость которой составляет 82 кВт/ч. Это позволит автомобилю пройти на одном заряде 460 километров. Максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой 160 км/ч.

Новинка уже доступна к заказу на европейском рынке. В эквиваленте ее стоимость стартует от 61 тысячи долларов. Производитель предлагает несколько версий электрокроссовера с различным уровнем отделки салона. Правда, за премиальные варианты придется доплатить. Отделка Lodge за 790 долларов сочетает в себе натуральную шерсть и алюминиевый декор. За серый кожаный салон Lounge доплата составит 1 650 долларов, а за Suite с черной кожи — 1 960 долларов. Вариант ecoSuite с коричневой кожей Cognac и черным декором Piano обойдется в 2 350 долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовали продажи обновленной версии кроссовера Skoda Kodiaq.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку