Skoda работает над разработкой новой таинственной модели: первые подробности

Ее официальный анонс может состояться через год.

Компания Skoda собирается добавить в свою линейку новую модель.

По информации Auto.cz, она получит название Elroq. Автопроизводитель уже запатентовал соответствующую торговую марку, о чем, собственно, СМИ стало известно из разрешительных документов.

Буква E в начале названия указывает на то, что чешский производитель готовит автомобиль с электрической силовой установкой. А Q в конце соответствует последней тенденции компании отмечать внедорожники. На эту букву заканчиваются имена всех SUV марки — Kodiaq, Karoq, Kamiq, Enyaq, Kushaq.

По некоторым данным, новый Skoda Elroq будет основан на платформе MEB. Однако до сих пор не ясно, получит ли такое имя серийный электрокар. Глава Skoda Томас Шефер прямого ответа на этот вопрос не дал. Вместе с тем он добавил, что название — это последний шаг при создании новой модели.

Вероятно, в продажу электрический кроссовер отправится в 2024 году. Официальный анонс Skoda Elroq может произойти через 12 месяцев.

Добавим, ежегодно Skoda регистрирует ряд новых имен, из которых часть достается концептам, часть — студенческим проектам, а часть так и остается неиспользованной. Не исключено, что Elroq попадет в одну из этих категорий.

Ранее рассказывалось о том, что Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера.

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