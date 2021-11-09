Skoda рассекретила интерьер нового дешевого седана: фото

Презентовать данную модель должны 18 ноября.

Компания Skoda показала, как будет выглядеть новый бюджетный седан Slavia внутри.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, в салоне Slavia видна та же архитектура передней панели, как у актуальной Fabia, одинаковые медные акценты и круглые дефлекторы воздуховодов. Виртуальную приборную панель и дисплей-планшет мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов Slavia, судя по всему, тоже разделит со Skoda Fabia. Известно, что за доплату модели будет предложена камера заднего вида и навигация.

Кроме этого, новинке достанется двухспицевое рулевое колесо, стандартное для большинства моделей чешской марки. Отличия от Fabia можно рассмотреть в несколько измененном оформлении дверных карт и надписи Skoda вместо Fabia на обрамлении "приборки". Кроме этого, Slavia достался дополнительный отсек для мелочей в верхней части передней панели.

skoda-storyboard.com

Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным. Длина – 4 480 мм, колесная база – 2 651 мм. Ширина равна 1 752 мм, а высота – 1 487 мм. Таким образом, Slavia сравним по габаритам с ближайшим конкурентом – Volkswagen Virtus, хотя длиннее его почти на шесть сантиметров.

Добавим, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан будет построен на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые опробовали на компактном кроссовере Skoda Kushaq.

Недавно инсайдерская информация о моторной гамме подтвердилась: она включает в себя бензиновые надувные агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет "механика" или шестидиапазонный автомат, а второму — механическая коробка или семиступенчатый "робот" DSG. Кроме того, для седана предложат до шести подушек безопасности, а в топовой комплектации модель оснастят цифровой приборной панелью, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Презентация Skoda Slavia состоится 18 ноября.

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